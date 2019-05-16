رياضة | حسين السيد يعلن عودته للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين السيد يعلن عودته للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عودته للمارد الأحمر، بعد انتهاء إعارته للاتفاق السعودي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

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ونشر حسين السيد صورة له عبر حسابه على انستجرام، مع زملائه مؤكدًا أنه سيفتقدهم خلال الفترة المقبلة، ووجه الشكر للجميع.

ولعب حسين السيد على مدار موسم ونصف ضمن صفوف الاتفاق معارًا من الأهلي المصري، وتنتهى الإعارة بنهاية الموسم الجاري الذي تلعب جولته الأخيرة غدًا الخميس.