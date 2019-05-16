رياضة | بالأسماء.. ثورة التصحيح في ريال مدريد تطيح بـ8 نجوم خارج الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ثورة التصحيح في ريال مدريد تطيح بـ8 نجوم خارج الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رحيل عدداً من اللاعبين عن صفوف نادي ريال مدريد وذلك في ظل رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في إعادة بناء الميرينجي وإحداث ثورة شاملة.

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وقالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد قد حدد أسماء الراحلين عن الفريق في الفترة الماضية مع الاستقرار على أسماء الصفقات الجديدة القادمة.

وأوضحت التقارير الإسبانية أن أول الراحلين عن ريال مدريد سيكون الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بعد استقرار زيدان على كورتوا كحارس أساسي ولوكا زيدان كحارس بديل.

وتضم قائمة الراحلين كلاً من؛ المدافع ناتشو المتوقع رحيله لإنتر ميلان وسيتبعه في القائمة زميله المدافع فابيخو، وهناك شكوك بالقائمة عن رحيل جاريث بيل وإيسكو وتوني كروس وفالفيردي ومارسيلو.