رياضة | موعد مباراة السد ضد الدحيل في نهائي كأس أمير قطر والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السد ضد الدحيل في نهائي كأس أمير قطر والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق السد، مع فريق الدحيل اليوم الخميس 16 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوكرة، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس أمير قطر.

وستقام المباراة بين فريق الدحيل، وفريق السد في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية المفتوحة عبر قمر النايل سات.

ونجح السد في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمير قطر بعد الفوز على فريق الريان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وفاز فريق الدحيل على حساب فريق السيلية بنتيجة 3-0.

وتأتي التشكيلة المتوقعة لفريق الدحيل :-

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ليكومت كلود أمين - أحمد محمد - مهدي بن عطية - بسام هشام - سلطان البريك - لويز مارتن - إدميلسون جونيور - مراد ناجي - كريم بوضيف - يوسف العربي - شويا ناكاجيما.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق السد :-

سعد الشيب - بيدرو كوريا - خورخي بوعلام - طارق سلمان - عبدالكريم حسن - يونج - تشافي - على أسد - جابي لويس - أكرم عفيف - بغداد بونجاح.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق السد ضد فريق الدحيل في بطولة كأس أمير قطر عبر موقع الخليج 365 الرياضي.