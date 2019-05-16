رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم الخميس 16 مايو في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم الخميس 16 مايو في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الأهلي لقاء هام للغاية، ضد فريق الاتفاق، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتفاق أمام الأهلي في الجولة الثلاثون من الدوري السعودي يوم الخميس 16 مايو، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد المحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين، والمنافسة على المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وسيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد الاتفاق مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قناة "ksa sport +2 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة النادي الأهلي أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.