شكرا لقرائتكم خبر عن أبها في مصاف «المحترفين».. معانقاً سحاب «السودة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

بتتويجه بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وصعوده بجدارة إلى دوري أندية المحترفين، عانق نادي أبها وفي ليلة تاريخية سحاب «السودة».

وتُوّج النادي أبها مساء أمس (الأربعاء)، بطلاً بحصوله على 69 نقطة بعد المباراة التي جمعته بنادي الخليج في لقاء انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وشهد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة حضورا جماهيريا غفيرا واكب الحدث الرياضي الكبير لمنطقة عسير، وانتهى بتتويج نادي أبها بدرع الدوري.

وقال عدد من جمهور عسير الذين حضروا اللقاء، إن حصول نادي أبها على درع دوري الأمير محمد بن سلمان جاء بالدعم غير المستغرب والمستمر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وتكاتف مجلس إدارة النادي والجهازين الإداري والفني والدعم الجماهيري الذي يشهده على وجه الخصوص، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.