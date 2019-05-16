شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة الأبطال أو «صملة» هلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تختتم مساء اليوم (الخميس) منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخة فريدة ومميزة شهدت وجود 8 أجانب لأول مرة في الدوريات العربية. وستتجه عيون عشاق الكرة السعودية لمعرفة المتوج باللقب الثمين نحو لقاءي النصر والباطن الذي سيقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، والهلال والشباب على استاد جامعة الملك سعود.

على استاد الملك فهد الدولي، يواجه النصر متصدر الدوري (67 نقطة) نظيره الباطن صاحب المركز الـ15 (25 نقطة) الذي هبط رسميا في الجولة الماضية للدرجة الأولى، ويدخل فريق النصر بفرص عدة لنيل اللقب للمرة الـ8 في تاريخه، تتمثل في الفوز بغض النظر عن نتيجة الهلال والشباب، أو التعادل شريطة تعادل الهلال أو خسارته، أو خسارته شريطة خسارة الهلال كذلك من الشباب. ورغم تعدد الاحتمالات إلا أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر أعد التشكيلة المناسبة لحصد النقاط الـ3 وبالتالي حصد لقب الدوري، مشددا على أهمية اللقاء، وأن هبوط الباطن لا يعني الاستهانة به. أما فريق الباطن فإنه يدخل هذا اللقاء مودعا دوري المحترفين بعد 3 سنوات قضاها في دوري الأضواء، لذا فإنه يسعى للظهور بصورة مشرفة في آخر لقاء له، لاسيما أنه سيكون أمام المرشح القوي للقب.

وفي اللقاء الآخر على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، يخوض فريق الهلال وصيف المتصدر (66 نقطة) لقاء صعبا وقويا أمام الطامح للمقعد الآسيوي فريق الشباب صاحب المركز الـ3 (54 نقطة). ويطمح الفريق الهلالي لحصد النقاط الـ3 على أمل تعثر منافسه على اللقب فريق النصر بالخسارة أو التعادل على أقل تقدير. ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد أن شهد تذبذبا في مستواه في الفترة الأخيرة، إذ فقد العديد من النقاط في الدوري، وغادر كأس الملك بعد خسارته من التعاون، واستطاع تحقيق فوز صعب في الجولة الماضية أمام الاتفاق بهدف دون مقابل عزز من خلاله حظوظه في المنافسة على لقب الدوري. وفي المقابل يدخل فريق الشباب هذا اللقاء باحثا عن النقاط الـ3 لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا، فالفوز ولا غيره يضمن له ذلك، إلا في حالة تعثر منافسه فريق الأهلي الذي يقابل الاتفاق في التوقيت ذاته.