شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية والحزم .. من يودع الآخر؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

في بقية لقاءات ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي ستقام جميعها مساء اليوم (الخميس) عند الساعة 10:30 ليلاً، تتصارع فرق القادسية والحزم والفيحاء من أجل البقاء، فيما يخوض الأهلي لقاءً مهماً أمام الاتفاق لأجل المقعد الآسيوي، ويخوض التعاون لقاءً مهماً أمام الفيصلي من أجل خطف المركز الثالث والميداليات البرونزية على أمل تعثر الشباب أمام الهلال، فيما تعد بقية المباريات من أجل تحسين المراكز.

فعلى استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة يستضيف القادسية نظيره الحزم في صراع من أجل البقاء، يدخل فريق القادسية صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع عشر (27 نقطة) متمسكاً بأمله الوحيد في البقاء ألا وهو الفوز بفارق هدفين شريطة تعثر الفيحاء صاحب المركز الثالث عشر (29 نقطة) والذي سيستضيف فريق الوحدة صاحب المركز السابع (42 نقطة) في التوقيت ذاته على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أما في حالة فوز الفيحاء فإن القادسية ستخوض الملحق ويهبط الحزم بشكل مباشر لأندية الدرجة الأولى، فيما خسارة القادسية أو تعادلها فيعني هبوطها مباشرةً وبقاء الحزم شريطة تعثر الفيحاء، لذا فإن الحزم صاحب المركز الثاني عشر (30 نقطة) يسعى لتحقيق الفوز ولا غيره للبقاء لموسم آخر في دوري المحترفين.

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وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، يلتقي الأهلي بنظيره الاتفاق ويدخل الفريق الأهلاوي هذا اللقاء محتلاً المركز الخامس (52 نقطة) ويطمح لتحقيق الفوز وخطف المقعد الآسيوي على أمل تعثر الشباب أمام الهلال بالخسارة أو حتى بالتعادل.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يستضيف التعاون نظيره الفيصلي لأجل حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية، إذ يحتل التعاون قبل هذا اللقاء المركز الرابع (53 نقطة) وفوزه سيرفع رصيده إلى 56 نقطة متجاوزاً الشباب شريطة تعثر الأخير بالتعادل أو الخسارة من الهلال.

وعلى ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، يستضيف فريق أحد صاحب المركز السادس عشر والأخير برصيد 18 نقطة نظيره فريق الاتحاد صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ويدخل فريق أحد هذا اللقاء على أمل تقديم مستوى يليق بالفريق قبل وداعه لدوري المحترفين بعد أن أمضى موسمين متتاليين، فيما يسعى فريق الاتحاد لتحقيق الفوز لرفع رصيده إلى 37 نقطة وتحسين مركزه في الدوري على حساب فريق الرائد أو الفتح أو كلاهما، إذ سيلتقيان على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ويحتل الفتح المركز الثامن (35 نقطة) فيما يحتل الرائد المركز التاسع بالرصيد ذاته والفائز منهما سيضمن المركز الثامن أما الخاسر فربما سيتراجع للمركز العاشر في حالة تجاوز الاتحاد لنظيره أحد.