شكرا لقرائتكم خبر عن من سيكون أول بطل في رمضان؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ينتظر أن تكون الليلة تاريخية للفائز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيكون أول فريق سعودي يتوج ببطولة في الشهر الكريم رمضان.

ولم يسبق في تاريخ الكرة السعودية أن توج فريق ببطولة دوري أو كأس خلال شهر رمضان على صعيد المسابقات المحلية، فقد كانت البطولات في وقت سابق تنتهي مع نهاية السنة الهجرية، وأخيرا في منتصف العام أو قبل دخول شهر رمضان، وكان شهر شعبان في السنوات الأخيرة هو شهر التتويج بالبطولات، إذ يشهد نهاية بطولة الدوري، والاحتفال بختام الموسم بمباراة نهائي كأس الملك.

وساهمت بطولة كأس الأمم الآسيوية للمنتخبات التي استضافتها الإمارات، مطلع العام الميلادي الحالي، في تأجيل جولتين بعد أن لعبت مثلها، وتم إحلال مباريات كأس الملك في أدوار «64- 32- 16» ليستأنف الدوري مجددا بعدها.

وكان من المقرر مع بداية الموسم الرياضي عند وضع جداول الدوري عدم إيقافه خلال البطولة الآسيوية ورفع عدد الأجانب لـ8 مع إمكانية الاستعانة بهم جميعا داخل الملعب، ودفع رواتب اللاعبين الدوليين، إلا أن اعتراض عدد من الأندية التي تم استدعاء عدد من لاعبيها للمنتخب أجبر الاتحاد السعودي لكرة القدم على تأجيل جولتين، لتلعب خلال شهر رمضان لأول مرة بعد نهائي كأس الملك.