شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والسيتي.. سوبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

يدرس الراعي الرسمي لنادي النصر طيران الاتحاد فكرة إقامة مباراة سوبر تجمع فريق النصر السعودي بفريق مانشستر سيتي وهو أيضاً أحد الأندية التي ترعاها الشركة مع عدد من الأندية الأوروبية.

وستتأكد الفكرة في حال فاز النصر اليوم «الخميس»، حينما يخوض مباراته الأخيرة ضد فريق الباطن في مباراة يحتاج فيها الأول للفوز ليتوج رسمياً بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي تفاصيل الفكرة بإقامة مباراة سوبر تجمع النصر (في حال حقق الدوري) ضد مانشستر سيتي في الصيف القادم ضمن برنامج الفريقين للاستعداد للموسم القادم في أحد الدول الأوروبية.

يذكر أن مانشستر سيتي قد حقق الدوري الإنجليزي قبل أيام للمرة السادسة في تاريخه، وينتظر أن تعلن الشركة عن موعد إقامة المباراة ومكانها إذا تحقق للنصر الفوز بلقب الدوري.