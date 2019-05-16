شكرا لقرائتكم خبر عن الشقردية: حاضرون لأن «الوفاء عنواننا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) قبل ختام الدوري وبغض النظر عن نتيجة اليوم الختامي، أكدت الجماهير الهلالية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حضورها بشكل كبير في المباراة الختامية لدوري كأس الأمير قبل ختام الدوري وبغض النظر عن نتيجة اليوم الختامي، أكدت الجماهير الهلالية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حضورها بشكل كبير في المباراة الختامية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم معرفتها بصعوبة تحقيق الدوري حتى في حال فوز الفريق على الشباب كون منافسه على الدوري سيلعب أمام فريق الباطن الهابط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى، إيمانا من «الشقردية» بالوقوف مع فريقهم «زعيم البطولات» في الفوز أو الخسارة. وكشفوا أن الفريق أسعدهم كثيرا، وأنهم حضروا ليحتفلوا به بغض النظر عن أي شيء آخر، مصرين على الاحتفاء به بطلا جلب البطولات، وتحديدا الدوري، إذ كان بطلا للنسختين الماضيتين منه، مشيرين إلى أن جمهور الزعيم بهذا التصرف يرسم لوحة وفاء وانتماء بحضوره الكبير في آخر مباراة للهلال هذا الموسم، ‏فالانتماء ليس في وقت الفرح فقط، والحضور هو عنوان الوفاء الذي يميز المدرج الأزرق، مشيدين بما قدمه الفريق الهلالي وأنه حاول واجتهد، لكن لم يوفق نظير ما حدث للفريق من تخبطات إدارية وفنية عصفت به ليكون تحقيق بطولة الدوري صعبا. ورغم كل هذه الظروف إلا أن الزعيم ظل صامدا في المنافسة حتى آخر جولة في الدوري ليؤكد أنه الفريق الثابت دائما في المنافسة على البطولات المحلية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشقردية: حاضرون لأن «الوفاء عنواننا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.