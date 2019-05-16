شكرا لقرائتكم خبر عن الدعيع: فنيا ونفسيا الشباب يكسب الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يرى الحارس الهلالي الدولي السابق عبدالله الدعيع أن مباراة الهلال أمام الشباب التي ستقام مساء اليوم ضمن الجولة الأخيرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان مهمة للفريقين، فـ«الزعيم» ينتظر تعثر النصر أمام الباطن، وفوز الهلال سيمنحه بطولة الدوري، رغم صعوبة الموقف، فيما سيبحث فريق الشباب عن الفوز للتأهل لكأس آسيا عن طريق الملحق.

وعن حظوظ الفريقين قال: «لايزال الهلال بعيدا عن مستوياته المعروفة، نظير التخبطات التي مرت على الفريق هذا الموسم إدارياً وفنياً، وأفضل لاعب رغم هبوط مستوى الفريق هو حارس المرمى عبدالله المعيوف، المستمر ثابتاً في مستواه وتألقه، وهو الذي منح الهلال الاستمرار في المنافسة حتى آخر جولة، إضافة إلى دوره الكبير في تأهل الهلال إلى دور (16) من البطولة الآسيوية».

وعن فريق الشباب أوضح الدعيع: «لا شك أن الشباب سيدخل هذا اللقاء وهو يبحث عن النقاط الثلاث ليضمن التأهل إلى آسيا بشكل رسمي، وهو مميز فنياً ومستقر إدارياً، وهذا قد يساعده على التحكم في المباراة أكثر من الهلال، ويملك عناصر جيدة قادرة على كسب النقاط الثلاث».

وعن أمل الهلال بتحقيق الدوري قال: «صعب جداً إلا إذا حدثت معجزة، وفي اعتقادي أن هذا الموسم بالنسبة للهلال هو موسم للنسيان».