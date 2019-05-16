شكرا لقرائتكم خبر عن الشريدة: مدافعو الفريقين نقطة تفوق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @ abomroan999

اعتبر لاعب الهلال السابق والمحلل الرياضي عبدالله الشريدة أن مباراة الهلال والشباب ستكون مفتوحة من الجانبين، فالفريقان يبحثان عن النقاط الـ3 للحصول على الهدف المرجو من هذا اللقاء الأخير من دوري المحترفين، مشيرا في رؤيته الفنية إلى أن الأزرق تحسن تدريجيا في مستواه الفني بعد قدوم المدرب شاموسكا، أما فريق الشباب فسيبحث عن الفوز بكل ما أوتي من قوة حتى يحقق التأهل لدوري أبطال آسيا، وهو بالنسبة للشباب الإنجاز الوحيد الباقي له هذا الموسم.

وعن خطوط الفريقين، قال: «الكفتان متساويتان فنيا عطفا على ما قدمه الفريقان في المباريات السابقة، لاعبو الهلال ربما يكونون أفضل فنيا من المباريات السابقة بعد حل أزمة الرواتب، لكن تظل المباراة صعبة على الفريقين والفوز لن يتحقق بسهولة، وربما نشاهد أهدافا كثيرة لأن المباراة ستكون مفتوحة، والفريقان يملكان ترسانة هجومية قوية ولاعبي وسط ودفاع كذلك يجيدون تسجيل الأهداف، وهم نقطة قوة في خطوط الزعيم والليث».