شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الهبوط يلمّ شمل القدساويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تحديا قويا مساء اليوم، عندما يواجه نظيره الحزم في الجولة الـ 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس لدى الفريق القدساوي سوى الفوز في مباراة اليوم من أجل البقاء المباشر أو خوض مباراة الملحق.

وشهدت تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين استعدادات مكثفة من أجل مباراة اليوم التي يعتبرها القدساويون مسألة حياة أو موت وبأمل بالبقاء في دوري المحترفين السعودي، إذ يحتل المركز الـ 14 برصيد 27 نقطة.

نادي القادسية من جهته طالب جماهير أندية المنطقة الشرقية الوقوفه بجانبه في مباراة اليوم المفصلية، وأطلقت جماهير القادسية حملة لحث الجماهير ودعوتهم للوقوف بجانب الفريق ودعمه للبقاء ضمن أندية دوري المحترفين، ولاقت هذه الحملة ردود فعل واسعة وتفاعلا كبيرا من قبل الجماهير الراغبة في الحضور ودعم الفريق في مباراة اليوم أمام الحزم. ويتوقع أن تشهد مباراة اليوم حضور عدد كبير من أعضاء الشرف واللاعبين القدامى لمساندة الفريق الذي يسعى للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.