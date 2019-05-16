سوبر كورة.. صدق أو لا تصدق.. آجاى كبش فداء الأهلى فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحوم الشكوك حول مستقبل النيجيرى جونيور أجاي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خاصة فى ظل بحث المارد الأحمر عن مهاجم أفريقى سوبر يقود الخط الأمامى للقلعة الحمراء، وفى هذا الصدد يكشف سوبر كورة ما يبيته مسئولو القلعة الحمراء من نية تجاه النسر النيجيرى.

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