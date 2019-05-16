شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. عمر صلاح حارس الزمالك يتصدر تويتر قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج " عمر صلاح قدها " تريند موقع التواصل الأجتماعى تويتر بعد علم الجمهور بحراسة مرمى الفريق الأبيض فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المغرب .

تضع جماهير الزمالك الكثير من الآمال على حارسها الشاب عمر صلاح، بعدما باتت مشاركته مؤكدة أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بالمغرب.

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وذلك بعد إيقاف محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأساسى، بعد طرده أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية، وإصابة عماد السيد الحارس الثانى بالفريق بكسر فى إصبع اليد، وخضوعه للجراحة لتثبيت الكسر، فيما يحاول الجهاز الطبى حاليا تجهيزه ليكون حارس احتياطيًا لعمر صلاح فى المباراة المقبلة.