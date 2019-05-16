شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تشارك فى البطولة الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد تنس الطاولة عن الدول المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية، التى تقام بالإسكندرية فى الفترة من 30 يونيو وحتى 4 يوليو القادم ، والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

يشارك فى البطولة 8 منتخبات وهى كل من نيجيريا ، مصر، الجزائر، كوت ديفوار، جنوب افريقيا، المغرب، سيراليون وكينيا

يذكرأن بطولة مصر الدولية للمعاقين تقام قبل البطولة الأفريقية بأسبوع ، وبتنظيم مشترك مع أحد الأندية للمعاقين بالإسكندرية ، والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو أيضا.