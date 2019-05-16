شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الأهلى يصطدم بـ"إنبي" في مهمة تأمين قمة الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاهلي في العاشرة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت مباراة هامة عندما يلتقي مع إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر كعادة مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري تحت شعار " لا وقت لإهدار النقاط" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع للفوز في جميع مبارياته من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز خاصة في ظل المنافسة الشرسة التى يواجهها الاهلي هذا الموسم على لقب بطولة الدوري من الزمالك ويأتي من بعيد بيراميدز .

الاهلي يدخل لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة ، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.

وتُعد مباراة الليلة واحدة من المحطات الصعبة في مشوار الاهلي للحفاظ على لقب بطولة الدوري للمرة الـ41 هدفاً خاصة أنها أمام فريق عنيد وقوي ويقوده مدرب مُحنك هو علي ماهر الذي يعرف كيف يتفوق أمام الكبار بفضل خططه التدريبية ،وإستعد الأهلي للمباراة من خلال تدريبات يومية عقب مباراة سموحة التى فاز فيها الأحمر بهدف قاتل في اللحظات الحرجة ودرس لاسارتي المدير الفني للأهلي فريق إنبي جيداً قبل لقاء الليلة وشاهد مع لاعبي الفريق نقاط القوة في الفريق البترولي من أجل إبطالها الليلة والعمل على إستغلال نقاط الضعف من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

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أوراق الاهلي الليلة تبدو معروفة و"محفوظة" للجميع فالمدير الفني يعتمد على ، معلول وأحمد فتحي ووليد آزارو ورمضان صبحي وجونيور أجايي وعمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومعهم وليد سليمان الذى يُشارك كبديل خلال الفترة الماضية لكن دوره ملموس بشكل واضح مع الفريق.

من جانبه ، أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق على صعوبة مباراة إنبي ، قائلاً: «نخوض مباراة إنبي بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب ، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أهدافه التي وضعها، والتي تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز، وعدم التفريط في أي نقطة في مشوار المباريات المتبقية في عمر المسابقة من أجل الفوز باللقب ، وأشار لاسارتي، إلى أنه قد أكّد على توقعاته بصعوبة جميع المباريات المتبقية للفريق في الدوري كما حدث مؤخرًا في مباراة سموحة، مؤكدًا أن الجميع يتطلع لتحقيق أهدافه مع اقتراب المسابقة من خط النهاية، ومن ثم باتت جميع المباريات صعبة للغاية سواء في القمة أو في رحلة الهروب من الهبوط.

في المقابل، يعلم فريق إنبي أن مباراة الليلة هامة وعليه أن يجتهد كثيراً من أجل الفوز على الاهلي الذى سبق وتحقق أكثر من مرة خلال السنوات الماضية خاصة أن أنبي في موقف سيئ بجدول المسابقة ولا يليق بالنادي البترولي الذى كان منافساً للكبار على الألقاب المحلية قبل سنوات قليلة ، وأكد علي ماهر، المدير الفني للفريق إنه يطمع لتحقي عرض قوي أمام المارد الأحمر ، موضحاً أن جميع الانتصارات التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة كانت بسبب تركيز اللاعبين في المباريات الأخيرة وشدد ماهر على إنه جاهز بسيناريو إسقاط الأحمر حيث يعرف الكثير عن نقاط القوة والضعف في الاهلي كونه عمل فيها لسنوات ضمن أكثر من جهاز فني.