شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير للمغرب اليوم لمواجهة نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر اليوم، الخميس، بعثة الزمالك مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان الأحد المقبل على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

فضل كريستيان جروس المدير الفني للأبيض السفر مبكرًا وإقامة معسكر الإعداد قبل موعد المباراة بوقت كافً، حتى يتمكن من فرض حالة من التركيز بين اللاعبين واكتساب أجواء المواجهة الهامة، لاسيما وأن المدير الفنى للزمالك، قرر عقد جلسة يومية مع لاعبيه خلال المعسكر سيعرض خلالها بعض المباريات المسجلة لفرق نهضة بركان، لكشف نقاط القوة والضعف وتحديد الطريقة التى سيتبها الأبيض على مدار شوطى المباراة، من أجل الخروج بنتيجة ايجابية قبل موعد لقاء الإياب فى مصر.