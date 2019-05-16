شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى جولات الدور النهائى بدورى كرة اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس، أولى جولات الدور النهائى لمسابقة دورى كرة اليد مواليد 2002 للناشئين للموسم المحلى 2018 / 2019 والتى تستمر على مدار 3 أيام .
و تشهد الجولة الأولى لقاءين بين كلا من الأهلى مع المقاولون العرب والزمالك مع سبورتنج على أن تقام الجولة الثانية غدا الجمعة بمبارتين بين، الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع المقاولون العرب على صالة ميت عقبة.
بينما تقام الجولة الختامية السبت على صالة أكتوبر الدولية بين كلا من، سبورتنج مع المقاولون العرب والأهلى مع الزمالك.
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