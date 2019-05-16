الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس . واستقر الاتحاد السكندري علي إقامة معسكرا مغلقاً في القاهرة بداية من السبت المقبل، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المرتقبة في الدوري المصري. Advertisements ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بتروجت صاحب المركز السادس عشر والمهدد بالهبوط.

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