شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وانبى اليوم 16 / 5 / 2019 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مباراة هامة الليلة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 للدوري الممتاز، كعادة مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري تحت شعار " لا وقت لإهدار النقاط" .

الأهلي حامل لقب الدوري يتطلع للفوز في جميع مبارياته من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز خاصة في ظل المنافسة الشرسة التى يواجهها الاهلي هذا الموسم على لقب بطولة الدوري من الزمالك ويأتي من بعيد بيراميدز ونرصد أم 5 معلومات حول مباراة الاهلي وانبي الليلة في السطور التالية

وتقام مباراة الأهلى وإنبي في العاشرة من مساء اليوم ،الخميس، باستاد بتروسبورت وتنقل قناة "اون سبورت" المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

Advertisements

ويدخل الأهلي لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة ، فميا يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.

أوراق الاهلي الليلة تبدو معروفة و"محفوظة" للجميع فالمدير الفني يعتمد على ، معلول وأحمد فتحي ووليد آزارو ورمضان صبحي وجونيور أجايي وعمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومعهم وليد سليمان الذى يُشارك كبديل خلال الفترة الماضية لكن دوره ملموس بشكل واضح مع الفريق.