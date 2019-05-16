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بعثة سيف المبارزة تطير إلى دبى للمشاركة فى كأس العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم الخميس ، بعثة منتخب  سيدات سيف المبارزة إلى دبى للمشاركة فى كأس العالم المقرر انطلاقه  غدا الجمعة و يستمر على مدار 3 أيام  .

و تشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من اللاعبات ،  أية مهدى و ناردين إيهاب و شيرويت جابر و سارة تامر نونو  .

و يقود المنتخب  المدرب أحمد موسى، فيما يرأس البعثة فى هذه المنافسة  أسامة رياض عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للسلاح .

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ومن جانبه أكد عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح ، على سفر أية مهدى اليوم بصحبة رئيس البعثة و المدرب، نظرا لتواجد ناردين إيهاب و سارة تامر و شيرويت جابر فى دبى لخوض دورة رمضانية .

 

 

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