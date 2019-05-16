شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيف المبارزة تطير إلى دبى للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم الخميس ، بعثة منتخب سيدات سيف المبارزة إلى دبى للمشاركة فى كأس العالم المقرر انطلاقه غدا الجمعة و يستمر على مدار 3 أيام .
و تشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من اللاعبات ، أية مهدى و ناردين إيهاب و شيرويت جابر و سارة تامر نونو .
و يقود المنتخب المدرب أحمد موسى، فيما يرأس البعثة فى هذه المنافسة أسامة رياض عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للسلاح .
ومن جانبه أكد عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح ، على سفر أية مهدى اليوم بصحبة رئيس البعثة و المدرب، نظرا لتواجد ناردين إيهاب و سارة تامر و شيرويت جابر فى دبى لخوض دورة رمضانية .
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