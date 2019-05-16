سوبر كورة.. تعرف على العقوبة المنتظرة لحمدي النقاز بسبب قيادته سيارة بدون لوحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل القبض على حمدى النقاز لاعب فريق الزمالك، والتحفظ على سيارته، لقيادتها بدون رخصة ودون لوحات معدنية للسيارة، حرص سوبر كورة على معرفة العقوبة المنتظرة للاعب، والتى أكدها المستشار أحمد الخطيب، القاضي باستئناف القاهرة السابق، وفق قانون المرور الجديد. للتعرف على العقوبة عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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