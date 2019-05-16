شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. النقاز فى أول فيديو له بعد القبض عليه: أنا مع مراتى فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك مقطع فيديو له من داخل منزله، عقب تداول أخبار بإلقاء القبض عليه لقيادته سيارة دون لوحات معدنية، أو رخصة سير أو أوراق خاصة بترخيص السيارة، أعلى محور 26 يوليو، بالقرب من مدينة الشيخ زايد.

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