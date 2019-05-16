شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة مديرا للكرة بنادى الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى الترسانة مع كريم حسن شحاتة لتولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول للشواكيش خلال الموسم المقبل مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة علاء ميهوب. عقد طارق سعيد رئيس الترسانة جلسة مع كريم شحاتة حضرها بعض اعضاء مجلس الشواكيش فى إحدى المطاعم النيلية وتم خلالها الاتفاق على كافة البنود وتم توقيع العقود رسميا. . Advertisements وبذلك يكون تشكيل الجهاز الفنى للترسانة يضم كريم شحاتة مديرا للكرة وعلاء ميهوب مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما ووائل الجميل مدربا وعصام محمود مدرب لحراسة المرمى وأحمد صلاح عبد الفتاح مديرا إداريا. وكان كريم شحاتة تولى منصب مدير الكرة لفريق النجوم وصعد به الممتاز مع محمد صلاح.





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