محمد رشاد

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، عن تحركات من الأندية التي تواجه خطر الهبوط بتوقيع مذكرة رسمية تطالب خلالها بإلغاء الهبوط للموسم الحالي 2018-2019. وفي تصريحات لقناة "نايل سبورت" قال فرج عامر:"هناك أندية تتحرك من أجل إلغاء الهبوط بشكل رسمي هذا الموسم نظرًا للظروف التي مرت بها المسابقة، طُلب مني أن أوقع على الطلب فوافقت، رغم يقيني بأننا لن نتأثر، نظرًا لأننا سننجح في تجنب الهبوط في كل الأحوال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يفجر مفاجأة حول إلغاء هبوط أندية الدورى الموسم الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.