بيراميدز يكثف مفاوضاته مع أحمد حجازى لضمه فى الصيف

عمرو الحلوانى

دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد حجازى مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . ويرى مسئولو بيراميدز أن فى حال النجاح فى إتمام أحمد حجازى خلال الفترة المقبلة ستكون صفقة قوية للغاية فى ظل القدرات البدنية التى يمتلكها اللاعب . وينوى مسئولو بيراميدز جللب مجموعة من الصفقات المدوية خلال الصيف المقبل من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية بعد أن حسم الفريق تأهله بشكل رسمى إلى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

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