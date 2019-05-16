محمد رشاد
كشف محمد عادل المشرف على الكرة بالفريق الأول بنادي المقاولون العرب، حقيقة توقيع لاعب وسط الفريق محمد مجلي، للنادي الأهلي كما تردد في الساعات القليلة الماضية.
وقال عادل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : "مجلي يقدم مستويات مميزة مع الفريق في الموسم الحالي، ونعلم أنه كان ضمن حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري خلال الفترة الماضية، لكنه لم يوقع ولا يحق له التوقيع للأهلي، دون الرجوع إلى إدارة المقاولون العرب، اللاعب مرتبط
بعقد لمدة 4 سنوات قادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر هل وقع سرا .. حقيقة توقيع ديفندر المقاولون للنادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.