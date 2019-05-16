هل وقع سرا .. حقيقة توقيع ديفندر المقاولون للنادي الأهلي

محمد رشاد

كشف محمد عادل المشرف على الكرة بالفريق الأول بنادي المقاولون العرب، حقيقة توقيع لاعب وسط الفريق محمد مجلي، للنادي الأهلي كما تردد في الساعات القليلة الماضية.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : "مجلي يقدم مستويات مميزة مع الفريق في الموسم الحالي، ونعلم أنه كان ضمن حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري خلال الفترة الماضية، لكنه لم يوقع ولا يحق له التوقيع للأهلي، دون الرجوع إلى إدارة المقاولون العرب، اللاعب مرتبط

بعقد لمدة 4 سنوات قادمة".