تصريحات الأربعاء.. تضامن فرج عامر مع إلغاء الهبوط.. نصيحة لاسارتي لجريزمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات التي أطلقت ليوم الأربعاء 15 مايو:
فرج عامر: متضامن مع توقيعات الأندية لإلغاء الهبوط هذا الموسم
مصدر لمصراوي: سيتم استبعاد البنا من قائمة حكام كأس الأمم.. وفرصة واحدة أمامه
المقاولون العرب لمصراوي: الأهلي لم يتفاوض معنا للتعاقد مع مجلي
حمدي النقاز يوضح لمصراوي سبب إلقاء القبض عليه
مدرب الأهلي ينصح جريزمان بالإنتقال لصفوف برشلونة
المقاصة ينفي إحالة لاعب الأهلي السابق للتحقيق
عبد الحليم علي يروي أصعب لحظة مرّت عليه في أمم إفريقيا 2006
لاعب النهضة: الخطأ ممنوع أمام الزمالك.. ونريد حسم الكونفدرالية من الذهاب
الأهلي يوضح تطورات رباعي الفريق المصاب وموعد عودتهم
محمد شبانة يتحدث عن أزمة التحكيم ومناوشات نهائي الكونفدرالية
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