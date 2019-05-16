محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
تناول تقرير في "كانال بلس" الفرنسية، أن ريال مدريد الإسباني في المرحلة الأولى من التفاوض مع محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.
وتوج صلاح مؤخرا بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 22 هدف بالتساوي مع ساديو ماني لاعب ليفربول، وأوباميانج لاعب أرسنال.
ووفقا لما قاله الصحفي فيليب كارايوان، في القناة الفرنسية "نحن نعيش في المرحلة الأولى من مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح".
وقال الصحفي في تصريحاته "بعد إيدين هازارد، ريال مدريد يريد في بناء جلاكتيكوس جديد".
ويستعد محمد صلاح وصيف الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول يوم 1 يونيو أمام توتنهام الإنجليزي.
صحيفة لُكيب الفرنسية أشارت في وقت سابق، الى أن ريال مدريد يستعد للإعلان عن تعاقده مع إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، بعد مباراة النهائي الأوروبي، بين البلوز وأرسنال.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: ريال مدريد يبدأ التفاوض لضم صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.