تقارير: ريال مدريد يبدأ التفاوض لضم صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تناول تقرير في "كانال بلس" الفرنسية، أن ريال مدريد الإسباني في المرحلة الأولى من التفاوض مع محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتوج صلاح مؤخرا بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 22 هدف بالتساوي مع ساديو ماني لاعب ليفربول، وأوباميانج لاعب أرسنال.

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ووفقا لما قاله الصحفي فيليب كارايوان، في القناة الفرنسية "نحن نعيش في المرحلة الأولى من مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح".

وقال الصحفي في تصريحاته "بعد إيدين هازارد، ريال مدريد يريد في بناء جلاكتيكوس جديد".

ويستعد محمد صلاح وصيف الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول يوم 1 يونيو أمام توتنهام الإنجليزي.

صحيفة لُكيب الفرنسية أشارت في وقت سابق، الى أن ريال مدريد يستعد للإعلان عن تعاقده مع إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، بعد مباراة النهائي الأوروبي، بين البلوز وأرسنال.