محمد اسماعيل - القاهرة - قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بالكشف عن تفاصيل أسعار تذاكر مباريات الدور الأول للبطولة. وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019، في الفترة بين 21 يونيو الى 19 من شهر يوليو. ونشرت اللجنة المنظمة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تفاصيل أسعار تذاكر مباريات الدور الأول من البطولة. ووفقا لما جاء بالصفحة الرسمية للجنة المنظمة، فالمدرج الطائر، بملعب استاد الإسكندرية، هو صاحب التذاكر الأرخص سعرا، وتصل سعر التذكرة لـ30 جنيه. استاد الإسكندرية يستضيف مباريات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات نيجيريا وغينيا وبوروندي ومدغشقر. الجدير بالذكر، أن اللجنة المنظمة كشفت في وقت سابق عن تعديل سعر تذاكر مباريات الدور الأول لمنتخب مصر لتصبح 150 جنيها بدلا من 200 جنيها. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر "المدرج الطائر" بـ30 جنيه.. تفاصيل أسعار تذاكر "الدور الأول" لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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