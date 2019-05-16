أجايي يغادر مران الأهلي مصابا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: غادر النيجيري جونيور أجايي لاعب وسط النادي الأهلي مران الفريق متأثرا بالإصابة. ويواصل الأهلي استعداداته لملاقاة إنبي يوم الخميس، ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ30 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب استاد بتروسبورت. ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن أجايي لم يُكمل مران الفريق مساء الأربعاء بملعب مختار التتش بالجزيرة. وأشار بيان النادي الأهلي، الى أن أجايي غادر المران بسبب تعرضه لشد عضلي خلال مشاركته في التقسيمة مع زملائه.

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