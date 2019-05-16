استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إنبي والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول. Advertisements خطط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – رمضان صبحي – حسين الشحات. خط الهجوم : وليد أزارو. ويسعى الأهلي متصدر ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة من أصل 30 مباراة، إلى الاحتفاظ بمكانه وتعزيزه من خلال حصد الثلاث نقاط أمام إنبي، بينما يأمل الفريق البترولي في تحقيق أي نتيجة إيجابية عند ملاقاة حامل اللقب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.