رسميًا.. كريم شحاته مديرًا للكرة في الترسانة

إستقر طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة علي تعيين كريم حسن شحاته مديراً للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي. بالنادي. وفاضل حسانين بين أكثر من إسم لشغل المنصب ، وأستقر علي تعيين شحاته نظراً لخبرته في مجال إدارة الكرة ، وشغل شحاته منصب مدير الكرة في نادي النجوم وصعد معهم للدوري الممتاز تحت قيادة محمد صلاح.

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