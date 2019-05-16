شاهد.. رئيسا الإتحادين الافريقي والمصري يؤديان مناسك العمرة

قام ‏أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري ومعاذ رئيس الاتحاد المصري ومعاذحجى وأحمد مجاهد باداء مناسك العمرة. وتنشر بوابة الوفد صورة حصرية اثناء ادائهم مناسك العمرة.

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