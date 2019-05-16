اونلاين | dawri plus يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم الخميس 16-5-2019 live hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر dawri plus يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم الخميس 16-5-2019 live hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الهلال لقاءه الختامي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر المسابقة أمام الشباب بعقله وقلبه وعينه وأذانه تتوجه للقاء النصر والباطن الذي سيقام في نفس الموعد راجياً تعثر النصر في مباراته.

تنطلق صافرة حكم مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة 10:30 مساءاً على استاد جامعة الملك سعود في الرياض ملعب نادي الهلال الرسمي وستكون المباراة مذاعة على إحدى القنوات الرياضية السعوية، وستكون KSA SPORTS HD 2 ودوري بلس وتطبيقها على الهواتف الذكية

يدخل الزعيم المباراة ولا بديل له عن الفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط وعى أمل تعثر نادي النصر ، المتصدر لجدول ترتيب الدوري حتى الجولة الماضية بفارق نقطة واحدة.

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وتعتبر المباراة هي الثالثة للمدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدرب السابق للفيصلي، والحالي للهلال، بعد أن خاض مباراة دورية أمام التعاون لكنه خسر بهدفين نظيفين ثم لعب الجولة الماضية وحقق فوزا صعبا على الاتفاق خارج الديار بهدف دون رد .

ويدخل فريق الهلال المباراة بتركيز كامل على الثلاث نقاط، من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي، على أمل تعثر منافسه النصر، حيث يحتل “الزعيم” المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “العالمي” صاحب الصدارة.

بينما الشباب يدخل اللقاء ولا بديل له عن الفوز ليحافظ على المركز الثالث الذي يضمن له مقعدا في البطولة الآسيوية للأندية الأبطال للموسم القادم حيث يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويصارعه على المركز الثالث كلا من نادي اتعاون الذي يحل رابعا برصيد 53 نقطة ويليه الأهلي في المركز الخامس برصيد 52 ويعتبر فوزه على الهلال هي نقطة إنطلاق للبطولة الآسيوية وتحقيق إنجاز كبير هذا الموسم بقيادة سوموديكا المدير الفني الروماني وتحت رئاسة خالد البلطان الرئيس التاريخي للشباب