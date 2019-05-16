اونلاين | dawri plus يلا شوت.. بث مباشر النصر والباطن (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار alnasr

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dawri plus يلا شوت.. بث مباشر النصر والباطن (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار alnasr

يستعد نادي النصر لخوض مباراة قوية ضد الباطن مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر النصر والباطن (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار alnasr

ويلتقي نادي النصر مع الباطن على ملعب المك فهد الدولي مساء الخميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة و10:30 بتوقيت مكة المكرمة و11:30 بتوقيت دولة الإمارات.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر النصر والباطن (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار alnasr

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ويحتل نادي النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 67 نقطة بينما الباطن بالمركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة وقد هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر النصر والباطن (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار alnasr

فيما يسعى النصر لحصد الثلاث نقاط من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي رسمياً لأن أي نتيجة أخرى سواء التعادل أو الخسارة سيكون في صالح الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

dawri plus يلا شوت.. بث مباشر النصر والباطن (مباشرةٍ) | كورة لايف | الأسطورة | كورة ستار alnasr

وستكون مباراة النصر مع الباطن في الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة السعودية الرياضية 1 HD ودوري بلس 1 HD وسيعلق عليها فهد العتيبي (KSA) + عيسى الحربين (Dawri).

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر بدون تقطيع.