اونلاين | yalla shoot .. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر (On Sport) يلا شوت alahly tv

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot .. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر (On Sport) يلا شوت alahly tv والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

yalla shoot .. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر (On Sport) يلا شوت alahly tv

يخوض فريق الأهلي مباراة هامة الليلة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 للدوري الممتاز، كعادة مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري تحت شعار " لا وقت لإهدار النقاط" .

yalla shoot .. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر (On Sport) يلا شوت alahly tv

الأهلي حامل لقب الدوري يتطلع للفوز في جميع مبارياته من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز خاصة في ظل المنافسة الشرسة التى يواجهها الاهلي هذا الموسم على لقب بطولة الدوري من الزمالك ويأتي من بعيد بيراميدز ونرصد أم 5 معلومات حول مباراة الاهلي وانبي الليلة في السطور التالية

Advertisements

وتقام مباراة الأهلى وإنبي في العاشرة من مساء اليوم ،الخميس، باستاد بتروسبورت وتنقل قناة "اون سبورت" المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

yalla shoot .. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر (On Sport) يلا شوت alahly tv

ويدخل الأهلي لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة ، فميا يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.

yalla shoot .. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر (On Sport) يلا شوت alahly tv

أوراق الاهلي الليلة تبدو معروفة و"محفوظة" للجميع فالمدير الفني يعتمد على ، معلول وأحمد فتحي ووليد آزارو ورمضان صبحي وجونيور أجايي وعمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومعهم وليد سليمان الذى يُشارك كبديل خلال الفترة الماضية لكن دوره ملموس بشكل واضح مع الفريق