رياضة | إيسكو مهدد بالرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو مهدد بالرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأنّ مسئولي ريال مدريد يفكرون في بيع فرانشيسكو إيسكو نجم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن إيسكو لم يظهر بالمستوى المُنتظر هذا الموسم، حيث بعد أن كان أحد الأعمدة الأساسية مع جولين لوبيتيجي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب ومع قدوم سانتياجو سولاري لم يشارك كثيرًا ومع عودة زيدان مرة أخرى عاد للمشاركة أساسيًا مرة أخرى.

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وأكدت الإذاعة الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي لا يرغب في وجود إيسكو مع الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت الإذاعة الإسبانية أنّ هذا يتعارض مع رغبة زيدان والذي يرغب في الإبقاء على إيسكو ذو الـ26 عامًا.

ونوهت الإذاعة الإسبانية بأنّ الملكي يبحث عن مزيد من الأموال لتمويل الصفقات الجديدة وإذا وصل عرض جيد من الناحية الاقتصادية لإيسكو سيتم بيعه.