رياضة | تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إنبي والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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