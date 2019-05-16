رياضة | نجم ليفربول يعلق على إصابته ويكشف موقفه من نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يعلق على إصابته ويكشف موقفه من نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أندي روبرتسون نجم ليفربول أنه قريب من المشاركة أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته في الأول من الشهر المقبل على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك عقب تعرضه لإصابة أثناء مواجهة برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وقال روبرتسون في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية : "لم أكن في أفضل حالاتي الأحد الماضي أمام ولفرهامبتون وشعرت بذلك خلال المباراة لكني أردت المشاركة في اللقاء".

واختتم روبرتسون تصريحاته قائلاً : "الأدرينالين منحني القدرة على الاستمرار رغم الألم الشديد لكني محظوظ الآن بوجود فرصة للتعافي على مدار أسبوعين من أجل عودة جسدي لحالته الطبيعية تمهيدا للمشاركة في النهائي".