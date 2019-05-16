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رياضة | نجم ليفربول يعلق على إصابته ويكشف موقفه من نهائي دوري أبطال أوروبا

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أكد أندي روبرتسون نجم ليفربول أنه قريب من المشاركة أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته في الأول من الشهر المقبل على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك عقب تعرضه لإصابة أثناء مواجهة الإسباني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

 

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وقال روبرتسون في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية : "لم أكن في أفضل حالاتي الأحد الماضي أمام ولفرهامبتون وشعرت بذلك خلال المباراة لكني أردت المشاركة في اللقاء".

 

واختتم روبرتسون تصريحاته قائلاً : "الأدرينالين منحني القدرة على الاستمرار رغم الألم الشديد لكني محظوظ الآن بوجود فرصة للتعافي على مدار أسبوعين من أجل عودة جسدي لحالته الطبيعية تمهيدا للمشاركة في النهائي".

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