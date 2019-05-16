رياضة | خطوة جديدة تقرب باريس سان جيرمان من ضم صفقة نارية

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يعانى نادى اى سي ميلان الإيطالى، من أزمة تتمثل فى عجز فى ميزانية النادى، قد يضطر بسببها لبيع أحد نجومه، من أجل سد ذلك العجز الذى يبلغ 80 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن النادى الإيطالى يفكر فى بيع حارسه الشاب "جيانلويجى دوناروما "البالغ من العمر 20 عاما والمتألق خلال السنوات الأخيرة مع ميلان والذى لفت أنظار أكبر الأندية فى أوروبا.

ويترقب باريس سان جيرمان الفرنسي موقف النادى الإيطالى، من بيع اللاعب، من أجل تجهيز عرض بقيمة 55 مليون يورو لضم دوناروما خلال الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن عقد حارس الفريق الإيطالى المخضرم "جيانلويجى بوفون" نهاية الموسم الجارى.