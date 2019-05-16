رياضة | وزارة الشباب والرياضة تواصل إختبارات الموهوبين في المنوفية

تواصل وزارة الشباب والرياضة إقامة إختبارات كرة القدم للناشئين في محافظة المنوفية بالتعاون مع شركة أفريكانو سيمو سبورت الهولندية.

وأعلن جمال السقا مسؤل الحملة الإعلامية للمشروع بالمنوفية أن المرحلة الأولى من الإختبارات ستستكمل الجمعة 7 يونيو المقبل بستاد شبين الرياضي، عقب نجاح الآختبارات التي أقيمت مؤخرا على ملعب مركزشباب تلا.

وأضاف أن الإختبارات تجرى من سن 10 سنوات حتى 18 سنة، تحت إشراف مدربين متخصصين في كرة القدم، وإكشاف المواهب لتسويقهم داخل وخارج مصر، حيث سيتم اختيار 1400 لاعب على مستوى الجمهورية، منهم 1300 لاعب سيتم رعايتهم تحت إشراف وزاره الشباب والرياضه وأفضل 100 باعب تحت الرعايه الكامله للشركه الهولندية.

بجانب أفضل 30 لاعب من سن 16-17-18سنه علي مستوي الجمهورية سيتم سفرهم لهولندا لمدة شهر كامل في للمشاركة في الدورة الدولية للموهوبين في أغسطس 2019 بالاضافة الي تسويقهم علي مستوي عالمي وتحقيق حلم الاحتراف.

وأفضل 10لاعبين من سن 10-15 سنه سيتم سفرهم الي هولندا وعمل معايشة كامله مع فرق اوروبية في نفس فترات عمرهم.