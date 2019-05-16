رياضة | موعد مباراة الهلال ضد الشباب اليوم الخميس 16 مايو في الدوري السعودي (تغطية مباشرة KSA HD)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال ضد الشباب اليوم الخميس 16 مايو في الدوري السعودي (تغطية مباشرة KSA HD) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق الهلال لقاء هام للغاية، ضد فريق الشباب، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من الدوري السعودي للمحترفين.

ويريد الهلال تحقيق الفوز على فريق الشباب، من أجل استمرار منافسته على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم مع فريق النصر.

وتقام مباراة الشباب أمام الهلال في الجولة الثلاثون من الدوري السعودي يوم الخميس 16 مايو، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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حيث يحتل الزعيم المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، وفي نفس التوقيت يواجه فريق النصر منافسه الباطن أيضاً.

وسيتم إذاعة مباراة الهلال ضد الشباب مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قناة "ksa sport 2 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الهلال أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.