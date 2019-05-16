رياضة | موعد أهم مباريات اليوم الخميس 16 مايو والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد أهم مباريات اليوم الخميس 16 مايو والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس 16 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنتهي حتى الآن.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس 16 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري المصري الأهلي vs إنبي .. في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية. Advertisements - الدوري السعودي النصر vs الباطن ..في الساعة 9:30 مساءً عبر قناة السعودية الرياضية 1. الهلال vs الشباب .. في الساعة 9:30 مساءً عبر قناة السعودية الرياضية 2. الأهلي vs الاتفاق .. في الساعة 9:30 مساءً عبر قناة السعودية الرياضية +1. الاتحاد vs أحد .. في الساعة 9:30 مساءً عبر قناة السعودية الرياضية +2.

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