رياضة | الكشف عن راتب جريزمان مع برشلونة .. أقل من أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن راتب جريزمان مع برشلونة .. أقل من أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن عقد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني مع نادي برشلونة بعد اقترابه من الانتقال للبلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد بعد 5 سنوات قضاها مع النادي، ورغم امتداد عقده حتى عام 2023 لكنه قد توصل لاتفاق مع البارسا وذكرت التقارير الصحفية أنه سنتقل مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده وهو 120 مليون يورو.