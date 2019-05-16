رياضة | أول ظهور لمحمد صلاح بعد التتويج بالحذاء الذهبي للبريمير ليج (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لمحمد صلاح بعد التتويج بالحذاء الذهبي للبريمير ليج (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بنشرصورة جديدة له على متن أحد المراكب، خلال تواجده فى إحدى المدن السياحية لقاء إجازة قصيرة.

وحصل محمد صلاح وزملاءه في ليفربول على إجازة قصيرة بعد نهاية مسابقة الدوري الإنجليزي، قبل استئناف التدريبات استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام على ملعب "ميترو بوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد فى الأول من يونيو.

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وكان محمد صلاح قد أنهى موسمه مسجلا 22 هدفا فى الدوري الإنجليزي ليحصد الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، متساويا مع زميله ساديو ماني ونجم أرسنال بيير أوباميانج.