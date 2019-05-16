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رياضة | أول ظهور لمحمد صلاح بعد التتويج بالحذاء الذهبي للبريمير ليج (صورة)

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قام النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق الإنجليزي، بنشرصورة جديدة له على متن أحد المراكب، خلال تواجده فى إحدى المدن السياحية لقاء إجازة قصيرة.

وحصل محمد صلاح وزملاءه في ليفربول على إجازة قصيرة بعد نهاية مسابقة ، قبل استئناف التدريبات استعدادا لنهائي ضد توتنهام على ملعب "ميترو بوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد فى الأول من يونيو.

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وكان محمد صلاح قد أنهى موسمه مسجلا 22 هدفا فى الدوري الإنجليزي ليحصد الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، متساويا مع زميله ساديو ماني ونجم أرسنال بيير أوباميانج.

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