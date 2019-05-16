رياضة | أول تعليق من حمدي النقاز بعد أزمة سيارته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من حمدي النقاز بعد أزمة سيارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طمأن حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك، الجماهير بعدما تم القبض عليه، خلال الساعات الماضية، بسبب قيادته لسيارة بدون أرقام.



وخلال فيديو نشره النقاز عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" قال: "أود أن أطمئن جماهير الزمالك أنا متواجد في بيتي بشكل طبيعي".



من جانبها وجهت زوجة حمدي النقاز رسالة نارية قائلة: "كفاية كدب وتشهير بالناس".



جدير بالذكر أن بعثة الزمالك تطير غدا إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.