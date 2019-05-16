رياضة | ريال مدريد يبدأ أولى خطواته لضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يبدأ أولى خطواته لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير فرنسية، اليوم الخميس، إلى أن نادي ريال مدريد قد بدأ مفاوضاته مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر للظفر بخدماته في الصيف المقبل.

وقال الصحفي فيليبي كارايون وقناة كانال بلاس الفرنسية أن نادي ريال مدريد قد بدأ مفاوضاته مع الدولي المصري محمد صلاح للتعاقد معه لتدعيم خط هجوم الملكي.

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