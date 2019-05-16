رياضة | ريال مدريد يبدأ أولى خطواته لضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يبدأ أولى خطواته لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير فرنسية، اليوم الخميس، إلى أن نادي ريال مدريد قد بدأ مفاوضاته مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر للظفر بخدماته في الصيف المقبل.
وقال الصحفي فيليبي كارايون وقناة كانال بلاس الفرنسية أن نادي ريال مدريد قد بدأ مفاوضاته مع الدولي المصري محمد صلاح للتعاقد معه لتدعيم خط هجوم الملكي.
ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى صيف عام 2023، وقد انضم للأحمر قادماً من صفوف روما في صيف عام 2017 مقابل 42 مليون يورو وخلال موسمين أصبح من أهم العناصر مع يورجن كلوب وهداف الفريق أيضاً.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الريال قد أنهى اتفاقه مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي كما يسعى لضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.
ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد لتدعيم صفوف الملكي بصفقات قوية من أجل تعويض الجماهير عن الموسم الكارثي الذي خرج منه الأبيض بدون بطولات.