رياضة | برشلونة يقرر بيع نجم الفريق لتمويل صفقة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقرر بيع نجم الفريق لتمويل صفقة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يرغب في بيع البرازيلي فيليب كوتينيو حتى يتمكن من تمويل صفقة جريزمان التي ستكلف النادي 120 مليون يورو، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت التقارير أنه لا يوجد عروض للاعب البرازيلي من أي ناد عريق، وعليه لن تكون عملية التخلص من اللاعب سهلة لبرشلونة، مع الأخذ في الاعتبار سعره وأجره.

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وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يرغب فعلا بالتخلي عن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، بعد تراجع مستواه كثيرا هذا الموسم، لكنه لن يقبل بالتفريط في اللاعب بأقل من 130 مليون دولار.

وأفادت تقارير صحفية أن تشلسي الإنجليزي هو النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كوتينيو حتى الآن.